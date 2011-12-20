Вінничани цікавляться оподаткуванням роялті та іноземних доходів

В рамках проекту „Черговий по країні” року фахівці відділу масово-роз‘яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Вінницькій області консультували платників податків в режимі он-лайн, - повідомляє офіційне інтернет-представництво ДПА у Вінницькій області.

Такий спосіб спілкування з платниками набуває все більшої популярності, оскільки не лише дає можливість отримати вичерпну відповідь на проблемне питання оподаткування, але й економить час та ресурси підприємців. Зокрема, до ДПА у Вінницькій області надійшло 38 запитань від користувачів Інтернету зі всієї країни, що вдвічі більше попередніх чергувань.

Найбільше громадян цікавили питання застосування спрощеної системи оподаткування, критерії вибору групи для платників-„єдинників”, терміни сплати податку, особливості оподаткування ПДВ у платників єдиного податку. В день чергування набув чинності наказ Мінфіну України від 1 грудня п.р. № 1379, яким затверджено в новій редакції форму податкової накладної та порядок її заповнення. Тож платники податку на додану вартість отримали відповіді на запитання стосовно нових правил виписки податкових накладних.

З року розпочинається декларування доходів фізичних осіб, і громадян цікавило, як декларувати іноземні доходи, за якою ставкою оподатковуються роялті, протягом якого терміну потрібно подати декларацію про доходи за 2011 рік.

Наступне чергування ДПА у Вінницькій області відбудеться наступного року.