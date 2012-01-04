Заборгованість за комуналку росте, як на дріжджах

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у листопаді 2011р. порівняно з жовтнем на 10,0% і становила 21,5 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 3,3 місяця.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільшу частку складає заборгованість за газопостачання – 141,2 млн.грн. (63,8%), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 46,6 млн.грн. (21,0%), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,3 млн.грн. (9,6%).

Збільшення заборгованості відбулося майже у всіх районах області, найбільше – у м. Козятині та Барському, Теплицькому, Оратівському, Тростянецькому районах (на 155,8–127,4%).