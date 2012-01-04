Вінничани заходились будувати у прибережно-захисних смугах водойм

Головним управлінням Держкомзему у Вінницькій області здійснено 39 перевірок дотримання вимог земельного законодавства при використанні земель водного фонду. В результаті проведеної роботи виявлено 22 порушення, на усунення яких видано приписи.

Про це повідомило офіційне Інтернет - представництво установи.

До адміністративної відповідальності притягнуто 11 осіб, на яких накладено штрафні санкції на загальну суму 4255 грн.

Серед основних порушень, виявлених в ході перевірки, є користування водними об'єктами на земельних ділянках без належного укладання договорів оренди, самовільне зайняття та нецільове використання прибережних захисних смуг.

Протягом 4 кварталу 2011 року проведено перевірки на 16 ділянках земель прибережно-захисних смуг річок Дністер та Південний Буг. Основним напрямком в проведенні перевірок було виявлення фактів самовільного зайняття та порушення природоохоронного режиму водних об’єктів. В ході проведених перевірок виявлено 15 порушень вимог чинного земельного законодавства, переважною більшістю з яких є використання земель без правовстановлюючих документів.

Також виявлялись факти незаконного надання земель в межах прибережних-захисних смуг.

Довідка. На території Вінницької області нараховується 4601 водний об’єкт, загальною площею 31,7 тис. га.