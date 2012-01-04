На Вінниччині майже завершено грошову оцінку земель

Землевпорядна служба Вінницької області забезпечила проведення нормативної грошової оцінки земель 1390 населених пунктів, що становить 92% від загальної кількості адміністративно-територіальних одиниць регіону. У 2012 році заплановано завершити роботи щодо первинної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Вінниччини.

Про це повідомляє Державне агентство земельних ресурсів України.

Упродовж 2011 року нормативну грошову оцінку проведено в 335 населених пунктах. Завершено розрахунки по виготовленню документації по 182 населених пунктах. Загалом на ці роботи минулого року залучено 2,14 мільйона гривень, в тому числі – 1,3 мільйона гривень з місцевих бюджетів та 836.6 тисячі гривень, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Державне підприємство «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на наступний рік уклав договори з радами 122 населених пунктів на проведення робіт з первинної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та укладено в 121 населеному пункті договори на виконання робіт з повторної нормативної грошової оцінки земель.