Вінницькі футболісти виграли турнір "Назустріч Євро-2012"

За підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України у місті над Бугом 4-6 січня відбувався турнір з міні-футболу “Назустріч Євро-2012”. Змагалися діти молодшого шкільного віку. На майданчик Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва (ВМПДЮ) виходили три місцеві команди, два колективи з Києва та один – з Хмільницького.

У підсумку до фінального етапу вийшли команда “Мрія” ВМПДЮ, збірна Вінницької обласної ДЮСШ ім. Бєланова і Блохіна та ДЮФК “Зірка” (Київ). Чемпіоном стала “Мрія”, яка забила двом фіналістам 6 “сухих” голів. У матчі за друге місце команда ДЮСШ ім. Бєланова і Блохіна здолала “Зірку” – 2:1.

– Перемогти у турнірі нам допомогло те, що всі наші юні футболісти водночас займаються плаванням у Палаці. Це допомагає їм стати сильними і витривалими, – звернув увагу головний тренер “Мрії” і організатор змагань Микола Кривов’язюк, заслужений тренер України.

Як зазначив голова обласного відділення НОК Федір Новік, турнір відкрив естафету цьогорічних змагань на Вінниччині, присвячених проведенню в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

На змаганні був присутнім воротар київського “Динамо”, дублер Олександра Шовковського, Артем Кичак, вихованець вінницького футболу. Він побажав юним учасникам турніру з часом стати професіоналами і заграти у кращих клубах України.