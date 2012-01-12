У Гранові вилучили "Маші" на цілий полк
11:29, 12 січня 2012Вінниця
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Світить „відсидка”
“Кайфовий улов” учора тарпився правоохоронцям на Гайсинщині.
Як повідомило офіційне Інтернет-представництво УМВС у Вінницькій області, у селі Гранів Гайсинського району 11 січня працівники міліції виявили та вилучили у 32 – річного місцевого чоловіка 320 грам марихуани.
Вилучену наркосировину відправили на дослідження і сьогодні за цим фактом проводиться перевірка.
Такої кількості “дурі” для разового кайфу вистачило б цілому полку.
Або на майже 4 тисячі євро кримінальної виручки.
І точно — на строк.
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