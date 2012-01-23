Пістолета мало - схопив сокиру й карабін

Днями у передмісті Гайсина в придорожньому кафе міліція затримала за підозрою у вчиненні злісного хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї 36-річного місцевого жителя.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Між ним та іншим відвідувачем закладу виникла сварка, яка переросла в бійку. Свідки інциденту намагалися заспокоїти хулігана, однак це тільки загострило конфлікт, він дістав пістолет для відстрілу гумових куль та здійснив декілька пострілів, заподіявши одному з відвідувачів кафе тілесні ушкодження у вигляді рваної рани щоки.

Але цього йому виявилося замало, аби «віддячити» супротивникам, чоловік вийшов з закладу і повернувся уже з … мисливським карабіном та почав стріляти по приміщенню кафе, пошкодивши при цьому вікна, двері, холодильні камери. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Відвідувачі закладу та персонал зачинилися зсередини та викликали міліцію. До приїзду правоохоронців хуліган сокирою встиг пошкодити двері, аби пробратися всередину та розправитися з "кривдниками".

За декілька хвилин зловмисника вгамували працівники міліції та в металевих «браслетах» доставили до районного відділу міліції. У винуватця бійки з стріляниною, "підігрітого" алкоголем, вилучили мисливський карабін АКМС та пристрій для відстрілу гумових куль ФОРТ-12Р, які, як з’ясувалося, перебували в нього на законних підставах.

Зброю направлено на експертизу до НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області. Підозрюваного затримано в порядку ст.115 КПК України. Відносно нього відповідно до ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї,) порушено кримінальну справу.

Тепер мисливцю, який влаштував «полювання» на людей, загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.