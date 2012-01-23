Спрощенцями хочуть бути вже 24 тисячі підприємців

25 січня завершується граничний термін перереєстрації підприємців - спрощенців. Активна робота підрозділів оподаткування фізичних осіб та масово-роз‘яснювальної роботи і звернень громадян ДПА у області дозволила уникнути черг та організаційних незручностей.

Станом на 20 січня 2012 року заяви на перехід до спрощеної системи оподаткування подали близько 24 тисяч підприємців-спрощенців, - повідомляє прес-служба ДПА у Вінницькій області.

Податківці нагадують, що територіальні інспекції працюють з подовженим робочим днем. Тож подати заяву можна у робочі дні до 20-ої, а у вихідні до 16-ої години.

Для зручності приймання заяв відкриті додаткові робочі місяця, які розташовані на ринках та у приміщеннях районних державних адміністрацій.