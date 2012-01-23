15 вінницьких компаній податківці обслужать за вищим класом

Днями Голова ДПСУ Олександр Клименко підписав наказ про створення віп-офісу для великих платників.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво ДПА у Вінницькій області.

На Вінниччині пощастить 15 бюджетоформуючим суб'єктам підприємництва, які перейдуть на сервісне обслуговування до Києва.

„Використовуючи успішні світові практики роботи із великим бізнесом, ми робимо черговий крок до перетворення податкової на сервісну службу високого ґатунку.

Для користувачів загальнонаціонального офісу буде працювати принцип «all inclusive» - тут будуть зібрані найкращі фахівці, запроваджені найновіші сервісні послуги", - відзначив головний податківець країни.