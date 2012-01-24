Рятувальники визволяли із зачинених квартир трьох дітей

Вчорашній день для трьох родин пройшов під гаслом “сам удома”. Щоправда, замість насолоди від різдвяної комедії батькам трьох малюків довелось чимало похвилюватись через власну необачність.

Могилів–Подільським рятувальникам надійшло повідомлення від 29-річної жінки про те, що її дворічний син залишився сам на четвертому поверсі 5-ти поверхового житлового будинку? - за відсутності дорослих зачинились в квартирі. На місце виклику було направлено відділення працівників МНС у складі 3-х чоловік, які за допомогою ручних інструментів відчинили засувку дверей.

А в Теплику 38-річний тато випадково зачинив трирічного хлопчика у квартирі на другому поверсі. Відчинити квартиру допомагало четверо рятувальників.

У Вінниці дитя неповних двох років у квартирі зачинилось саме. Мама завела маля у кімнату, а сама повернулася за дитячою коляскою в під’їзд. За допомогою драбини, через вікно бійці МНС потрапили в квартиру та відчинили вхідні двері.