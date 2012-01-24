Курячі яйця для вінничан – стратегічний об’єкт

У 2011 році загальне виробництво продукції сільського господарства в порівнянні з 2010 року зросло на 17,4%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Зокрема, в аграрних підприємствах виробництво виросло на 22,9%, господарствах населення - на 12,8%.

За 2011 рік загальний обсяг виробництва продукції рослинництва в порівнянні з 2010 роком зріс на 24,7%, в т.ч. в сільськогосподарських підприємствах - на 27,2% і господарствах населення - на 21,9%. За звітний період обсяг виробництва продукції тваринництва в порівнянні з 2010 роком зріс на 1,4%, в т.ч. в аграрних підприємствах - на 4,9%, в господарствах населення - на рівні 2010 року.

Також у Вінницькій області в 2011 роки в порівнянні з 2010 роком виробництво м'яса зросло на 3% - до 98,8 тис. тонн, яєць - на 6,2% - до 846,7 млн. шт., молока - на 0,3% - до 838,2 тис. тонн.