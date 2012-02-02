5-річний хлопчик отруївся військовим антидотом

Вчора о 17 год. 25 хв. в реанімаційне відділення Козятинської ЦРЛ з діагнозом отруєння невідомою отрутою було госпіталізовано 5-річного хлопчика, що мешкає у с. Пиківці, Козятинського району.

Про це повідомило УМНС у Вінницькій області.

Лікарі припускають, що хлопчик мав справу з антидотом «ТАРЕН». Тарен, він же апрофен і афін - протиотрута від дії-ФОР (таблетований антидот), входить в комплект військової індивідуального аптечки АІ-1 (АІ-2). Застосовується проти отруйних речовин фосфор-органічного ряду. В одній таблетці міститься 0,006 г чистого тарену. Застосовують таблетку під язик, повторний прийом можливий не раніше ніж через 6 годин.

Крім основної дії, препарат викликає зміну свідомості і реалістичні галюцинації. Аптечки раніше у величезних кількостях зустрічалися в покинутих бомбосховищах і складах ГО, що робило тарен широко доступним для самостійних “дослідників”.

Наразі з’ясовується обставини цієї події. Дитина тим часом перебуває у важкому стані, не повертаючись до свідомості.