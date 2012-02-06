Качур не винен

Прокуратура м. Вінниці провела дослідчу перевірку за фактом події за участі мера Немирова Олександра Качура та працівника правоохоронного органу, яка мала місце 23 січня в районі залізничного вокзалу м. Вінниці.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За результатами перевірки прокуратурою було винесено відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку з відсутністю в діях Качура складу злочину у сфері службової діяльності. Крім того міліція відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом скоєння ДТП та хуліганства за відсутністю складу злочину.

Матеріали перевірки направлені до Немирівського районного відділу міліції для вирішення питання про притягнення посадовця до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.