Чоловік зізнався у вбивстві свого товариша

Днями до Іллінецького райвідділу міліції прийшов 35-річний житель одного з сіл району та повідомив, що 29 січня цього року він скоїв злочин – вбив свого товариша. Спочатку чоловік вирішив приховати усі сліди злочину, щоб уникнути покарання за скоєне, але докори сумління не залишали його. Через душевні страждання чоловік не міг ні їсти, ні спати. Тоді він вирішив піти до міліції та зізнатися у скоєному.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, того дня чоловік попросив свого 34-річного товариша, який проживав по сусідству, допомогти йому колоти свиню. Сусід охоче погодився допомогти товаришу. Обидва чоловіки давно товаришували, не мали власних родин і жили самотньо. Після роботи товариші сіли вечеряти. Посмажили свіжину та взяли пляшку міцного напою. Щоб віддячити товаришу, господар віддав йому свинячу голову. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка. Помічник вирішив, що за надану допомогу господар мав би дати йому ще м’яса. На цьому ґрунті між чоловіками зав’язалася бійка, під час якої господар вхопив ножа та наніс товаришу смертельні ушкодження в область шиї. Після цього зловмисник вивіз на санках тіло померлого в садок, розташований неподалік села, та залишив. Повернувшись додому, чоловік прибрав, вимив підлогу та намагався заснути, але марно… докори сумління не давали спокою. Провівши майже дві доби у душевних муках, чоловік вирушив до міліції.

Зловмисник затриманий в порядку статті 115 КПК України. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.