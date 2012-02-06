Рибалка виловив в ополонці гранату

10:07, 06 лютого 2012
Вінниця
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У Південному Бузі

3 лютого по телефону спецлінії «102» до Ленінського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 57-річного вінничанина про те, що він в річці Південний Буг виявив гранату Ф-1.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Небезпечну знахідку чоловік дістав з ополонки під час риболовлі в районі мосту по вулиці Чорновола в місті Вінниці.
Працівники міліції вжили усі необхідні заходи по охороні та знешкодженню гранати.

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