Рибалка виловив в ополонці гранату

3 лютого по телефону спецлінії «102» до Ленінського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 57-річного вінничанина про те, що він в річці Південний Буг виявив гранату Ф-1.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Небезпечну знахідку чоловік дістав з ополонки під час риболовлі в районі мосту по вулиці Чорновола в місті Вінниці.

Працівники міліції вжили усі необхідні заходи по охороні та знешкодженню гранати.