Рибалка виловив в ополонці гранату
10:07, 06 лютого 2012Вінниця
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У Південному Бузі
3 лютого по телефону спецлінії «102» до Ленінського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 57-річного вінничанина про те, що він в річці Південний Буг виявив гранату Ф-1.
Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.
Небезпечну знахідку чоловік дістав з ополонки під час риболовлі в районі мосту по вулиці Чорновола в місті Вінниці.
Працівники міліції вжили усі необхідні заходи по охороні та знешкодженню гранати.
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