Ветеринарні чиновники попалися на хабарі

10:29, 06 лютого 2012
Вінниця
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3000 за “здорове” м'ясо

 Прокуратура Оратівського району в ході дослідчої перевірки за заявою фізичної особи-підприємця порушила кримінальну справу відносно посадових осіб Управління ветеринарної медицини в Оратівському районі та районної державної лікарні за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Встановлено, що посадовці, використовуючи своє службове становище, незаконно вимагали від одного із приватних підприємців, який займається заготівлею та продажем м'ясної продукції на території України, грошові кошти в сумі 3000 гривень за сприяння в отриманні останнім ветеринарних свідоцтв.

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