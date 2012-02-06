МНС нагородило вінницьких даішників за порятунок людини
Відзнакою “За заслуги”
За проявлений професіоналізм при рятуванні життя людини, сержантів міліції Дмитра Шевчука та Богдана Грому нагороджено нагрудними знаками МНС «За заслуги». Пам’ятні знаки, в присутності офіцерів та співробітників управління МНС у Вінницькій області, вручав правоохоронцям начальник відомства Руслан Шевчук. Він зауважив, що того дня лише професійні дії співробітників ДАІ врятували життя чоловіка, який отримав опіки у власному палаючому автомобілі «Мітсубісі».
Про це повідомила Прес-служба УМНС у Вінницькій області.
Подія сталася наприкінці 2011 року неподалік однієї з автозаправних станцій обласного центру. Сержантами ДАІ було помічено автомобіль «Мітсубісі», в салоні якого спалахнуло полум’я. Водію вдалося вибратись з салону автомобіля, але він встиг отримати значні опіки обличчя, грудей та лівої руки. Правоохоронцями було надано потерпілому першу медичну допомогу, викликано службу МНС та швидку медичну допомогу.