МНС нагородило вінницьких даішників за порятунок людини

За проявлений професіоналізм при рятуванні життя людини, сержантів міліції Дмитра Шевчука та Богдана Грому нагороджено нагрудними знаками МНС «За заслуги». Пам’ятні знаки, в присутності офіцерів та співробітників управління МНС у Вінницькій області, вручав правоохоронцям начальник відомства Руслан Шевчук. Він зауважив, що того дня лише професійні дії співробітників ДАІ врятували життя чоловіка, який отримав опіки у власному палаючому автомобілі «Мітсубісі».

Про це повідомила Прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Подія сталася наприкінці 2011 року неподалік однієї з автозаправних станцій обласного центру. Сержантами ДАІ було помічено автомобіль «Мітсубісі», в салоні якого спалахнуло полум’я. Водію вдалося вибратись з салону автомобіля, але він встиг отримати значні опіки обличчя, грудей та лівої руки. Правоохоронцями було надано потерпілому першу медичну допомогу, викликано службу МНС та швидку медичну допомогу.