Податківці вивели "з тіні" 1.7 млн. гривень

Працівниками податкової служби вживаються організаційно-практичні заходи, спрямовані на виведення підприємств з “тіні” та наповнення бюджетів коштами за рахунок виведення їх з тіньового сектора економіки.

Про це повідомило Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності ПС у Вінницькій області.

Так, у січні 2012 року податківцям області вдалося викрити тіньову схему ухилення від оподаткування, яка використовувалась підприємством одного з районів області, на суму понад 2,7 млн. грн. По даному підприємству порушено кримінальну справу, і як наслідок, ним було сплачено до бюджету 1,7 млн. грн. податкових платежів (890 тис. грн. ПДВ та 830 тис. грн. податку на прибуток).

У лютому 2012 року очікується сплата до бюджету близько 1 млн. грн.