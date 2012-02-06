Автосалони інформуватимуть про доходи клієнтів?

Продавці автомобілів почнуть розповідати про доходи клієнтів. На виконання вимог Закону „Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму” вони надаватимуть спеціалістам Держфінмоніторингу документи для аналізу продаж. Таким чином, автосалони, які продають авто вартістю понад 150 тис. грн., зобов’язані стати на облік як суб’єкти фінансового моніторингу та проводити ідентифікацію клієнтів і походження їх грошей на придбання.