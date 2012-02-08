Кількість пожеж на Вінниччині збільшилась в 1.3 раза

З початку року у Вінницькій області зареєстровано 188 пожеж проти 142 пожеж за аналогічний період 2011 року, що більше на 32,4 %.

Про це повідомила прес-служба Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Економічні втрати від пожеж склали 5 млн. 409 тис. грн. (+7,5%), з них прямі матеріальні збитки становлять 1 млн. 728 тис. грн. (-7,4%).

Під час пожеж загинуло 17 осіб проти 14 за аналогічний період минулого року (+21,4%), загибелі дітей за даний період поточного та минулого року не виникало, травмовано 6 людей з них 2 неповнолітніх дитини.

Аналіз пожеж на об’єктах, профілактику на яких здійснюють органи державного пожежного нагляду, показує, що на підприємствах, в організаціях та закладах кількість пожеж порівняно з 2011 роком зменшилась на 66,6%, і становить 2 випадки проти 6 (1,1% від загальної кількості пожеж).

Щоденно у Вінницькій області в середньому виникало 5 пожеж, економічні втрати від яких складали 150 тис. грн.

В містах та селищах міського типу зареєстровано 65 пожеж проти 68 пожеж в 2011 році (-4,4%), що становить 34,5% від загальної кількості, якими нанесений збиток на суму 1 млн. 827 тис. грн., що становить 33,7%від загального збитку).

В сільській місцевості зареєстровано 123 пожежі проти 74 пожеж у 2011 році (+66,2%), що становить 65,5% від загальної кількості пожеж по області), якими нанесений збиток на суму 3 млн. 582 тис. грн., що становить 66,3% від загального збитку).

Основними причинами пожеж є порушення правил пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації пічного опалення 101 випадок (53,7%); порушення правил пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації електромережі — 47 пожеж (25,0%); необережне поводження з вогнем — 31 пожежа, що становить 16,5% від загальної кількості;дитячі пустощі з вогнем — 3 або 1,6%; підпали — 2 або 1,1%.