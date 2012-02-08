Ліс рубають, воду каламутять, податки і збори не платять

Прокуратурою Вінницької області внесено протест на незаконні дії службових осіб одного із державних лісових господарств, які ухилялись протягом 3 кварталу 2011 року від сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів у сумі 81 тис. грн.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

В іншому випадку, прокуратурою області опротестовані незаконні дії посадових осіб одного із відкритих акціонерних товариств, які ухилялись від сплати збору за спеціальне використання води, користування надрами та екологічного податку на загальну суму 22 тис. грн.