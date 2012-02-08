На Вінниччині мобільні групи роз’яснюватимуть про здоров’я

В області започаткована комплексна регіональна програма „Здров’я”. В рамках її реалізації проводиться інформаційна робота серед дітей та молоді про цінності активного способу життя, збереження фізичного потенціалу населення, негативний вплив шкідливих звичок.

Про це повідомив під час виступу на підсумковій колегії за 2011 рік голова Вінницької ОДА Микола Джига.

Галузь охорони здоров'я визнана обласною владою однією із пріоритетних.

- В області створено 27 Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Оптимізовано З5 з 40 існуючих дільничних лікарень, завдяки чому на розвиток первинної ланки охорони здоров'я додатково було спрямовано близько 25 млн. грн., - зазначив губернатор. - За рахунок обласного бюджету сільській медицині передано 51 автомобіль швидкої медичної допомоги на суму 7,4 млн. грн. Додатково закуплено ще 16 медичних автомобілів за рахунок районних бюджетів. В 2012 році Наказом МОЗ України від 23 грудня 2011р. області додатково виділено 40 сучасних реанімаційних автомобілів для служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на суму понад 27 млн. грн. На 2012 рік в рамках реформування галузі, на охорону здоров’я держава виділила нам понад 189 млн. грн. бюджетних коштів.

Як зазначив Микола Джига, Вінницька область – єдиний аграрний регіон, що знаходиться в пілотному проекті по реформуванню медичної галузі.

У 2011р. виконано капітальний ремонт 16 медичних установ, також реконструйовано 10 об'єктів галузі. Введено в експлуатацію довгобуд - поліклініку при центральній районній лікарні в місті Шаргород, яка стане складовою майбутнього госпітального округу. Також проведено реконструкцію відділень Літинської районної лікарні та здано в експлуатацію нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини у селі Северинівка Жмеринського району.

Загалом, у 298 медичних закладах на селі (ФАПи та лікарські амбулаторії) проведені ремонтні роботи, зокрема проведено холодне та гаряче централізоване водопостачання, встановлено внутрішні туалети.

На завершальному етапі знаходиться будівництво сучасного хірургічного центру обласної лікарні імені Пирогова, який увійде в структуру закладів охорони здоров'я третинного рівня. Керівництво області докладає усіх зусиль для того, щоб здати його в експлуатацію до 21-ї річниці Незалежності України.

