Нападників на іноземного студента затримали протягом години

Працівники патрульно-постової служби міліції по «гарячих слідах» затримали п’ятьох молодиків, які у Вінниці посеред вулиці пограбували громадянина іноземної держави.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Вчора до Ленінського райвідділу міліції звернувся 23-річний іноземець, студент вінницького медичного університету, з заявою про те, що близько 21.00 години, на вулиці Медведєва, п’ятеро невідомих молодиків з застосуванням фізичної сили заволоділи його сумкою з ноутбуком.

За годину по тому молоді люди, причетні до скоєння даного злочину, вже надавали покази у райвідділі міліції. Міліціонери вилучили у них щойно викрадений в іноземця ноутбук. Групу грабіжників затримали працівники патрульно-постової служби міліції неподалік від місця скоєння злочину. Увагу екіпажу, який патрулював місто у районі ринку «Урожай», привернула п’ятірка молодих людей, в руках яких була сумка з ноутбуком. З отриманим по рації орієнтуванням прикмети молодиків співпадали.

Серед затриманих – 15-річний студент вінницького професійно-технічного училища, 17-річний учень школи, 18-річний раніше судимий, 19-річний приватний охоронник та 19-річний непрацюючий. У скоєнні злочину хлопці зізналися та розповіли, що викрадений ноутбук несли у найближчий ломбард, аби отримати гроші.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України «Грабіж», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.