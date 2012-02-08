У Бохониках зосереджена повітряна безпека України

Радіолокаційна рота на околиці села Бохоники, що на Вінниччині - серце вітчизняної повітряної безпеки. Рота несе постійне боєчергування з охорони державного кордону в повітряному просторі в єдиній системі ППО, виконує завдання в мирний час по охороні і обороні державного кордону в повітряному просторі

Від ока радіовійськових не сховається жоден український чи іноземний літальний апарат. Без контролю диспетчерів їм не вдасться перетнути повітряний кордон держави чи спробувати напасти. Професіонали вирахують це за лічені секунди.

До складу роти входить 40 військових, серед них 7 жінок, круглорічно в будь-яку погоду і пору року пильнують весь південний захід держави в радіусі 4-х сотень кілометрів, а це майже половина території України. За місяць у вінницькій радіолокаційній роті фіксують до 3-х з половиною тисяч повітряних суден.

- Командний центр Повітряних сил Збройних сил України знаходиться в місті Вінниця. Тому вся інформація, яка буде стікатися від всіх радіолокаційних підрозділів, буде ототожнюватись в командному центрі повітряних сил, також в ситуаційному центрі генерального штабу і Міністерства оборони Збройних Сил України, - говорить заступник начальника радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗС України Сергій Вишневський.

Так званий супровід літаків за допомогою шкали координат здійснюють планшетники. Вони ведуть точні розрахунки і малюють координати літаків на планшеті в дзеркальному відображенні.

Сьогодні українські радіотехнічники працюють і над налагодженням міжнародних зв’язків. Для цього вже перейшли на обмін радіолокаційною інформацією з НАТО і військовим керівництвом найближчих сусідніх держав.

