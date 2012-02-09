Вінниччині "намалювали" найпотужніші основні засоби у державі

Інформаційний портал “Комментарии” проаналізував опублікований днями Державним комітетом статистики збірник «Основні засоби України за 2000–2010 роки» (обсягом 293 сторінки).

На думку авторів публікації “На Вінниччині живуть найбагатше в Україні”, сенсацію містить другий розділ цього збірника «Вартість основних засобів регіонів».

“У першому ж пункті цього розділу «Структура вартості основних засобів регіонів у 2000 та 2010 роках» (сторінка 23) намальований рейтинг регіонів, згідно з яким найбільша частка вартості основних засобів України — 15,8%, тобто приблизно шоста частина — розташована у Вінницькій області, хоча у 2000 році на цю область припадало лише 2,4%. Лише на 2-му місці Київ (15,4%), і лише на 6-му місці Донеччина (6,8%), яка 2000 року була лідером серед регіонів (мала 12%)”, - йдеться у публікації.

Ще одне нове видання Держстату — статистичний бюлетень «Основні засоби України у 2010 році» (обсягом 202 сторінки) — дозволяє зрозуміти, що відбулося. У першій же таблиці цього бюлетеня «Баланс основних засобів України за видами економічної діяльності за 2010 рік» можна знайти (на сторінці 6), що «урахування індексації та переоцінки» призвело до заміни значення вартості основних засобів станом на початок 2010 року у галузі «додаткові транспортні послуги та допоміжні операції» з 605287 до 2372351 млн. грн. — ось звідки взялися майже 1,8 трильйона.

Ще понад 0,6 трильйона дала аналогічна заміна у галузі «діяльність наземного транспорту» з 701627 до 1345199 млн. грн.

Зокрема, на Вінниччині (сторінка 22) вартість основних засобів у галузі «додаткові транспортні послуги та допоміжні операції» змінилася майже на трильйон — з 43 637 до 989 062 млн. грн. Однак, які саме підприємства у зазначених транспортних галузях — зокрема, на Вінниччині — зуміли настільки зухвало переоцінити свої основні засоби, що цим самим зробили з себе власників ледь не половини усіх основних фондів України (а з України — державу з унікальною економікою перетворили на «перевізника»), — це питання потребує додаткового дослідження, - пишуть “Комментарии”.

Довідка. У згаданих виданнях Держстату зазначається, що наведені у них дані (тобто сума 6 648 861 млн. грн. на кінець 2010 року) «включають вартість основних засобів (земельних ділянок, будівель, споруд та передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, інструменту, тварин, довгострокових біологічних активів рослинництва і тваринництва, що повґязані із сільськогосподарською діяльністю тощо) господарських організацій, установ, закладів, а також вартість основних засобів (дорослої худоби, багаторічних насаджень, житлових будинків, господарських будівель тощо), що перебувають в особистій власності населення».