Щоб не платити кредит банку, бізнесмени відкрили рахунок в іншому

Службові особи одного із ТОВ, аби не виконувати рішення суду (сплати по кредиту 5,4 млн. грн.), відкрили у банківській установі рахунок, по якому здійснювали перерахунки. Так тривало, поки у справу не втрутилася прокуратура.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Відтак, прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу відносно керівників компанії за ч. 2 ст. 382 КК України за фактом умисного перешкоджання виконанню судового рішення на користь ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» щодо повернення заборгованості по кредиту у сумі 5,4 млн. грн.

Встановлено, що службові особи товариства відкрили рахунок в іншому банку, який використовували для здійснення перерахунків, з порушенням вимог ч. 6 ст. 12 ЗУ «Про виконавче провадження».