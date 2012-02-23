Офіс "Фронту змін" МНС не закривало

За інформацією прес-служби партії «Фронт змін», 22 лютого працівники МНС опечатали офіс регіонального осередку зазначеної політичної сили. Натомість УМНС України у Вінницькій області заявляє про недостовірність таких повідомлень, - повідомляє прес-служба УМНС України у Вінницькій області.

“22 лютого до координаційно-диспетчерської служби МНС України у Вінницькій області надійшла інформація від прибиральниці офісу партії про те, що на першому поверсі, поблизу кабінету, який винаймає партія "Фронт змін" виявлено два розбитих ртутних термометри. Адмінбудівля триповерхова, офіси орендують різні організації.

На місце події терміново виїхали рятувальники МНС, які провели демеркуризацію приміщення, вилучили 1 гр. металевої ртуті та відбули у розташування підрозділу. Після цього працівники міської СЕС відібрали проби повітря на дослідження.

УМНС у Вінницькій області підкреслює, що лабораторні дослідження, вимір випаровування ртуті, а також прийняття рішення про застосування будь-яких запобіжних заходів до компетенції обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій не входять і за фактом розлиття ртуті не вживалися.”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні о 13.00 голова облорганізації партії “Фронт змін” Сергій Кудлаєнко повідомить подробиці інциденту на прес-конференції.