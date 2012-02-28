Злодій вкрав із крамниці банку з благодійними пожертвами

В місті Гайсин 21-річний чоловік викрав з продовольчого магазину скляну банку з благодійними внесками, які збирали небайдужі громадяни на операцію хворій 20-річній дівчині.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Днями до Гайсинського райвідділу міліції зателефонувала 33-річна жителька міста Гайсин, яка працює продавцем одного з продовольчих магазинів міста, та повідомила про те, що з прилавку магазину невідомий чоловік викрав скляну банку з грошима, які збирали небайдужі громадяни на лікування хворої дівчини.

Батьки хворої дівчини звернулися до громадської організації «Служби спілкування між інвалідами України» з проханням допомогти зібрати кошти на операцію для їхньої дитини. На пересадку нирки та пошуки донора батькам не вистачає 62 тисячі гривень. Дана громадська організація організувала збір коштів та встановила у громадських місцях скляні банки для збору благодійних внесків.

Саме на одну з таких банок, майже повністю заповнену грошима, спокусився зловмисник. Чоловік, у першій половині дня увійшов до магазину, схопив з прилавку банку та вибіг на вулицю. Продавець магазину вибігла за ним та почала кричати, щоб допомогли затримати грабіжника. Небайдужі перехожі наздогнали злодія, а продавчиня викликала працівників міліції. Затриманим виявився 21-річний непрацюючий місцевий житель. Чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Запломбована банка з пожертвуваннями на лікування хворої дівчини повернута до магазину. Зловмисник не встиг дістати з неї гроші.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 186 КК України – «Грабіж». Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.