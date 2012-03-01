Зовнішнє освітлення влада диспетчеризує до останньої лампочки

У 2011 році на 93-х вулицях Вінниці замінили 1910 світлоточок.

Про це повідомив директор Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Ігор Корольчук.

Проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на 35 об'єктах, в тому числі на території освітянських закладів та закладів охорони здоров'я. Відтак, наразі у місті нараховується 18883 світлових точок, з них устатковано енергозберігаючим обладнанням 18210. Це становить 97 % від їх загальної кількості.

Також під час реконструкції робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення встановлено 110 опор.

- Наявна мережа зовнішнього освітлення Вінниці потребує ефективного управління, - сказав перший заступник вінницького міського голови Володимир Кістіон, формулюючи завдання Департаменту комунального господарства та благоустрою. - Потрібно докласти максимум зусиль, аби 2012 року запровадити автоматизовану систему диспетчеризації, щоб даний напрямок міського господарства ефективно контролювався, а ми могли в режимі он-лайн отримувати інформацією і оперативно впливати на ситуацію.