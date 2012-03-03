В краєзнавчому музеї можна знайти прекрасну мить

В рамках виставкового проекту «Митці Вінниччини – до ювілею області» у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї протягом березня триватиме фотовиставка Євгена Меснянкіна (м. Бар) «У пошуках прекрасної миті», на якій представлено 35 фотографій історичних місць та епізодів сучасного життя старовинного подільського міста.

Євген Меснянкін народився 1940 року в м. Кременчуці на Полтавщині в родині кадрового командира Червоної Армії. Дитячі та юнацькі роки пройшли в Бердянську, на Азові. Три роки відданні цікавій та напруженій службі у військах технічної розвідки. У Харкові набув інженерну освіту, брав участь у проектуванні тракторних заводів та заводів сільгоспмашин в Україні та Білорусії, хоча завжди цікавився філософією та естетикою.

У 1971 році разом з дружиною переїхав до її рідного міста Бар. Тут працював на різних посадах, до виходу на пенсію обирався депутатом райради семи скликань, а з 2002 року є заступником редактора і редактором газети міської ради «Барчани».

Серед багатьох захоплень автора - колекціонування-філателія (27 років очолює районний осередок філателістів). Отримав звання заслуженого філателіста України.

Але найдавнішим любительським заняттям було й залишається фотографування, що бере початок з середини 50-тих років минулого століття. Виняткового значення фотозйомка набула під час роботи в редакції газети. Для одного з номерів потрібно було зробити світлини з краєвидів міста. Відтоді зміцнилося бажання шукати незвичайні ракурси, створювати несподівані сюжети, зупиняти те, що ніколи вже не повториться. Коли журналіст пише матеріал і сам фотографує, він отримує можливість однією публікацією робити два тексти: в слові та зображенні. Автор стверджує: «Місто Бар, маючи велику історичну спадщину, дає змогу збагачувати світлини елементами краєзнавства, а включення до основного зображення несподіваних фрагментів краєвиду налаштовує на роздуми стосовно того, що було і того, що ми маємо тепер». Світлини експонувалися у Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці ім. В.І. Заболотного в Києві, в інституті післядипломної освіти у Вінниці, на святкуванні Дня міста, міжнародних історико-краєзнавчих конференціях, днях Польської культури в Барі, в гуманітарно-педагогічному коледжі, райбібліотеці, центрі дозвілля, торговому літературному салоні, в школах міста. Кращі світлини систематизовані в колекцію з декількох тисяч під назвою «Бар. Барська земля. Події і люди. Мить історії», розміщені в книгах «Бар – ключ до Східного Поділля», «Непереможні», «Подільський Бар» та в інших, на компакт-диску для зарубіжних гостей, в телефільмах кабельного телебачення та міст-побратимів, на сайтах Інтернету.

У 2009 році відзначений Барською міською радою в номінації «Кращий фотограф міста», в 2010 – присвоєне звання Почесний громадянин міста Бар.

Виставка триватиме до 25 березня.