Барські баскетболістки рвуться до "золота" і єврокубків

Жіноча баскетбольна команда «Регіна-Баскет-Бар», яку фінансово підтримує вінницький бізнесмен Володимир Продивус, продовжує залишатися лідером вищої ліги чемпіонату України (суперліги у жіночому баскетболі немає). Навіть незважаючи на суботню поразку у Києві від місцевого “Тім-Скуф” з рахунком 60:88. На сьогоднішній день у барчанок в активі 49 очок. 47 очок – у столичного “Динамо”, яке має гру у запасі (за перемогу дають 2 очки). У “Тім-Скуф” – 44 очки і також гра у запасі.

До кінця регулярного чемпіонату баскетболісткам Вінниччини треба провести ще три матчі. Зокрема, вдома двічі зіграти з БК “Франківськ” (посідає четверте місце серед шести команд вищої ліги) та одного разу – з “Білою Акацією” з Одеси (п’ята у турнірі).

Якщо наприкінці турніру «Регіну-Баскет-Бар» наздожене один зі столичних клубів, все одно наша команда виявиться вищою у турнірній таблиці – завдяки кращим показникам в особистих зустрічах лідерів. Але для перемоги у турнірі треба буде ще пройти стадію плей-офф. Найбільш ймовірно, що у півфінальній серії до двох перемог барчанки гратимуть з БК “Франківськ” (перша команда чемпіонату грає з четвертою), а вже в дуелі за “золото” і єдину путівку до Кубка європейських чемпіонів змагатимуться з одним із київських клубів. Ці ігри пройдуть 9–13 квітня у столиці та, напевно, у Вінниці, адже освітлення залу Барської ДЮСШ не відповідає вимогам матчів фінальної серії чемпіонатів України.