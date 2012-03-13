АМКУ хоче, щоб вінничани платаили за білизну в потягах менше

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував "Південно-Західній залізниці" (ПЗЗ, Київ) переглянути вартість послуг з надання пасажирам у користування комплектів постільної білизни в поїздах.

Про це повідомила прес-служба АМКУ.

Зокрема, залізниця повинна привести розмір тарифів на зазначені послуги до рівня, що існував би в умовах значної конкуренції на ринку.

АМКУ встановив, що ПІВДЕННО-ЗАХІДНА залізниця застосовує завищену рентабельність і собівартість послуги. Так, в період 2007-2010 років рентабельність залізниці при наданні зазначених послуг склала в середньому 50-70%.

На думку комітету, це, в свою чергу, призводить до стягнення з пасажирів економічно необґрунтованої плати.

Про результати розгляду рекомендацій ПЗЗ повинна повідомити комітет у місячний термін.

Адміністративний центр ПЗЗ розташований у Києві. Її загальна експлуатаційна довжина - 4668 км, розгорнута довжина головних шляхів - 6438,1 км. Електротягою виконується 93,3% всіх перевезень вантажів і пасажирів. На Південно-Західної залізниці налічується 315 станцій. Експлуатаційну роботу залізниці здійснюють п'ять дирекцій залізничних перевезень - Київська, Козятинська, Жмеринська, Коростенська, Конотопська.