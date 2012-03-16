Вінницький плавець – двічі призер України

З 13 по 15 березня у Харкові проходив чемпіонат України з плавання серед юнацьких збірних ДЮСШ.

Вінницю представляла збірна міського Палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної. На жаль, жоден з її учасників не спромігся увійти до числа призерів.

Втім, серед наших земляків відзначився 15-річний кандидат у майстри спорту Максим Олексієнко, вихованець ДЮСШ № 2 Вінницького міського спорткомітету. Він виборов срібну медаль на дистанції 200 метрів батерфляєм та бронзову на 100-метрівці цим же стилем.

– На жаль, Максим Олексієнко цього разу не представляв Вінницю, адже команда його МДЮСШ ? 2 не поїхала на чемпіонат через брак коштів, – сказав тренер збірної Вінниці з плавання Сергій Коваль. – Тому Олексієнко виступав за київську збірну.

Буде Максим надалі представляти Вінницю, чи Київ, поки що невідомо. Результати Олексієнка впритул наближаються до показників майстра спорту. Шкода втрачати такого перспективного спортсмена.