Рятувальники міста Бар визволили з пастки сенбернара

Про собаку в каналізаційному колодязі барських рятувальників о 9 годині 16 березня повідомив місцевий житель. За його словами, з каналізаційного колодязя вже досить довгий час лунає гавкіт собаки.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Прибувши на місце події, черговий караул у складі чотирьох чоловік і справді виявив на дні технічної споруди собаку породи сенбернар. Бійці служби 101 спустились до наляканої тварини та за допомогою мотузки витягли її на поверхню.

Пес, відчувши свободу, без вагань накивав п’ятами у невідомому напрямку. Як потрапив великий собака в отвір колодязя та хто його господар залишилось загадкою.