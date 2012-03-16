"Ленінській" дівчинці відпиляли голову

В історичному музеї Козятина пошкодили скульптуру "Ленін та діти". Злодії відпиляли голову та тулуб дівчинки. Відрізали ноги Леніна, але залишили їх на місці. Не змогли розрізати арматуру.

Про це повідомила Gazeta.ua.

"Зранку, як завжди, хотіла набрати від криниці води, бо кожного дня мию підлогу. Заходжу за ріг будинку, вгледіла, що нема половини дівчинки. По пояс відпиляли тулуб. Мене аж перекосило, зблідла" - каже прибиральниця музею Інна Прокоф'єва.

На місці виявили сліди машини та прицепу. Міліція обіцяє знайти зловмисників.

У музеї підозрюють, що скульптуру хотіли перевезти у якийсь приватний будинок, щоб прикрасити інтер'єр.

"Видно, що мали акуратно переносити на прицеп по частинах, щоб не розбити. Вона важить десь 500 кг. Зараз модно пам'ятники соцреалізму ставити у великих будинках, біля ресторанів, кафе", — розповідає директор музею Лілія Макаревич.

Скульптурі більше 80 років. Вона стояла у залі очікування Козятинського залізничного вокзалу. Торік робили капітальний ремонт вокзалу. Пам'ятник перевезли на зберігання у двір міського музею.