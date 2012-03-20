У Вінниці відзначать Всесвітній день поезії

21 березня 2012 р. о 14.30 у відділі літератури та інформації з гуманітарних наук ВОУНБ ім. К.А.Тімірязєва (вул. Соборна, 73, читальна зала, Ш-й поверх) відбудеться літературний вечір «Поезія - це завжди неповторність» до Всесвітнього дня поезії та 125-річчя російського поета «срібного віку» Ігоря Северянина.

Всесвітній день поезії був встановлений делегатами 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в 1999 році. Перший Всесвітній день поезії пройшов в Парижі (Франція) 21 березня 2000 року, де знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО. В Україні відзначається з 2004 року.

Основною метою святкування Всесвітнього дня поезії є заохочення мовного розмаїття та підтримка зникаючих мов за допомогою поетичного слова. Свято покликане сприяти розвитку поезії, поверненню до традиції поетичних читань, викладанню поезії, відновленню діалогу між поезією та іншими видами мистецтва (театром, хореографією, музикою, живописом), а також заохочення видавничої справи та створення на сторінках засобів масової інформації позитивного образу поезії як справді сучасного мистецтва, відкритого для людей.

Сьогодні, вже традиційно, у багатьох країнах світу з нагоди Всесвітнього дня поезії проходять літературні вечори, поетичні конкурси, фестивалі, презентації нових книг, вручаються літературні премії, тощо. Зараз у Вінницькій області підтримується творча ініціатива місцевих та регіональних поетів-письменників, всебічно сприяючи утворенню літературно-поетичних клубів та надаючи фінансову підтримку проведенню різноманітних тематичних конкурсів, вікторин, літературних вечорів тощо.

Цьогорічний вечір «Поезія - це завжди неповторність» присвячений життю та творчості російського поета «срібного віку» Ігоря Северянина, 125 років від дня народження якого виповнюється у травні 2012 року.

Ігор Северянин (Ігор Васильович Лотарьов) народився 16 травня 1887 p. у Петербурзі в родині офіцера. По материнській лінії був нащадком Карамзіна і далеким родичем Фета. Закінчив училище в м. Череповці. Вірші складав з дитинства. Перший його вірш з'явився у пресі 1905 року в журналі «Дозвілля й справа». Юнацькі досліди не привертали уваги читачів і критики, і поету довелося видати більше тридцяти різних книжечок-брошур за власний рахунок, розсилаючи їх у редакції журналів та іменитим людям для отримання відгуків («Зарницы мысли», «Интуитивные краски» (1908); «Колье принцессы», «Электрические стихи» (1910).

У 1911 р. Ігор Северянин разом з поетом Колімповим оголосив себе творцем нової поетичної школи - егофутуризму.

У лютому 1918 р. в залі Політехнічного музею Сєверяніна обирають «королем поетів». У цьому ж році він їде до Естонії і після проголошення її самостійною державою виявляється відрізаним від батьківщини. В Естонії Сєверяніна також утримує і шлюб з Феліссою Круут. З нею поет прожив 16 років і це був єдиний законний шлюб в його житті.

У 1931 році вийшов новий збірник віршів «Классические розы», узагальнюючий досвід 1922-1930 рр. У 1930-1934 роках відбулося кілька гастролей по Європі, що мали гучний успіх, але видавців для книг знайти не вдавалося. Невеликий збірник віршів «Адриатика» Северянин видав за свій рахунок і сам же намагався поширювати його.

Під час творчого вечора звучатимуть романси на слова поектів „срібного віку” у виконанні студентів Вінницького училища культури та мистецтв ім.М.Леонтовича. Поезії поета виконуватиме Наталія Шолом, актриса ВАОМДТ ім. М.Садовського. Також звучатимуть переклади віршів поета у виконанні голови Вінницької обласної організації національної спілки письменників України Михайла Каменюка.