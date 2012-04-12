Місцеве самоврядування гуртується в асоціацію
На створення обласної асоціації поляки дають 100 тис. грантових доларів
22 квітня цього року відбудуться установчі збори Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Відтак фактично буде дано старт новому об’єднанню місцевих рад Вінниччини.
Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.
Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради 10 квітня затвердила календарний план організаційних заходів щодо створення асоціації.
Відповідно до плану, 18-22 квітня робоча група проведе зустріч, на якій представники сільських, селищних, міських та районних рад напрацюють остаточну редакцію статуту асоціації, структуру керівних органів, особливості членства в об’єднанні.
Крім того, для «засновників» асоціації буде проведено тренінг за участю 5-ти польських експертів. Це представники Великопольського центру освіти і курсів самоврядування (ВЦОіКС) на чолі з головою організації Мирославом Бронішевським.
Саме у партнерстві з цією польською організацією Вінницький обласний осередок МГО «Україна-Польща-Німеччина» виграли спільний проект в рамках програми «Польська допомога розвитку-2012» Міністерства закордонних справ Польщі.
Розмір гранту на створення та початок діяльності асоціації органів місцевого самоврядування Вінницької області становить майже 100 тис. доларів.
– Це структура, яка може об’єднати інтереси всіх територіальних громад, які представляють сільські, міські, районні та обласна ради, – зазначив голова обласної Ради Сергій Татусяк.
Серед найближчих планів асоціації – поїздка делегації її представників до м.Познань для ознайомлення з роботою головного офісу ВЦОіКС; створення веб-сайту асоціації, проведення інформативних зустрічей у районах.
– У вересні ми плануємо провести перші загальні збори уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації. Сподіваємося, на той час членами асоціації стануть близько 200 місцевих рад, – зауважив куратор проекту, депутат обласної Ради Олексій Гаврилов.