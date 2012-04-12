Місцеве самоврядування гуртується в асоціацію

22 квітня цього року відбудуться установчі збори Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Відтак фактично буде дано старт новому об’єднанню місцевих рад Вінниччини.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради 10 квітня затвердила календарний план організаційних заходів щодо створення асоціації.

Відповідно до плану, 18-22 квітня робоча група проведе зустріч, на якій представники сільських, селищних, міських та районних рад напрацюють остаточну редакцію статуту асоціації, структуру керівних органів, особливості членства в об’єднанні.

Крім того, для «засновників» асоціації буде проведено тренінг за участю 5-ти польських експертів. Це представники Великопольського центру освіти і курсів самоврядування (ВЦОіКС) на чолі з головою організації Мирославом Бронішевським.

Саме у партнерстві з цією польською організацією Вінницький обласний осередок МГО «Україна-Польща-Німеччина» виграли спільний проект в рамках програми «Польська допомога розвитку-2012» Міністерства закордонних справ Польщі.

Розмір гранту на створення та початок діяльності асоціації органів місцевого самоврядування Вінницької області становить майже 100 тис. доларів.

– Це структура, яка може об’єднати інтереси всіх територіальних громад, які представляють сільські, міські, районні та обласна ради, – зазначив голова обласної Ради Сергій Татусяк.

Серед найближчих планів асоціації – поїздка делегації її представників до м.Познань для ознайомлення з роботою головного офісу ВЦОіКС; створення веб-сайту асоціації, проведення інформативних зустрічей у районах.

– У вересні ми плануємо провести перші загальні збори уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації. Сподіваємося, на той час членами асоціації стануть близько 200 місцевих рад, – зауважив куратор проекту, депутат обласної Ради Олексій Гаврилов.