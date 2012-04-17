В Самгородоцькій школі-інтернаті вкрали понад 146 тис.грн.

Порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму більш як 146 тис. гривень виявили вінницькі ревізори під час ревізії Самгородоцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат. Контрольний захід охопив період із серпня 2009 до грудня 2011 рр.

Як повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області, протягом серпня – вересня 2011 рр. посадові особи навчального закладу не за цільовим призначенням витратили більш як 62 тис. гривень.

Недотримання бухгалтерською службою школи-інтернату вимог чинного законодавства з питань оплати праці призвело до порушень на загальну суму понад 38 тис. гривень.

Під час ревізії також виявлено факти оплати послуг з електропостачання у завищених розмірах, зайвого списання продуктів харчування, нестачі бензину та дизпалива – всього на суму більш як 42 тис. гривень.

За недотримання вимог чинного законодавства на п’ятьох посадових осіб Самгородоцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат складені протоколи про адміністративне правопорушення, а матеріали ревізії передані до правоохоронних органів.