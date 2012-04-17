Вінницькі БЮТівці поїдуть до Харкова

Як повідомив на прес-конференції перший заступник лідера партії «ВО «Батьківщина» Олександр Турчинов, о 10 ранку, 19-го квітня, в Харківському Апеляційному суді розглядатиметься справа Юлії Тимошенко, пов’язана з корпорацією ЄЕСУ. На його думку, справу сфабриковано, адже усі матеріали базуються на даних 1997-99 років, коли Юлія Тимошенко не очолювала корпорацію ЄЕСУ, а була народним депутатом України.

Зокрема, підтримати лідерку «Батьківщини» поїдуть народні депутати України, а також активісти партії.

Вінниччина не представлена у депутатському корпусі Верховної Ради від «Батьківщини», але свою відданість Юлії Володимирівні доводитимуть пересічні активісти, які вирушать до Харкова з усіх осередків області.

Чи підтримають членів «Батьківщини» і прибічники інших опозиційних партій, наразі невідомо.