Працівникам Держінспекції захисту рослин недоплатили 326 тис. гривень

Вінницькі ревізори виявили порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на загальну суму понад 571 тис. гривень під час ревізії Державної інспекції захисту рослин Вінницької області. Контрольний захід охопив період з 2008 до лютого 2012 рр.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, протягом 2010 – січня 2012 рр. в установі не проводилась обов’язкова щорічна індексація розміру плати за надані послуги, через що інспекція позбулася можливості отримати більш як 195 тис. гривень власних надходжень.

Внаслідок завищення підрядниками обсягів виконаних ремонтних робіт, установа зайво витратила понад 27 тис. гривень.

Окрім того, впродовж 2008 – вересня 2011рр., через не проведення бухгалтерською службою індексації заробітної плати, співробітники інспекції недоотримали більш як 326 тис. гривень.

Також під час ревізії виявлені факти незаконного нарахування й виплати премій та інших видів матеріального заохочення, безпідставного відшкодування сільгосппідприємствам витрат на придбання пестицидів, що призвело до зайвого витрачання більш як 18 тис. гривень.

За недотримання вимог чинного законодавства на чотирьох посадових осіб Державної інспекції захисту рослин Вінницької області складені протоколи про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи.