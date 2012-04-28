Обласна рада проситиме у Кабміну пересувний апарат для "інсультників"

На черговій сесії Вінницької обласної ради голова постійної комісії з питань охорони здоров’я Наталія Солейко попросила депутатів підтримати звернення до Кабінету Міністрів України щодо виділення з Державного бюджету суму 6,4 – 7,5 млн.грн. додатково на витрати у медичній галузі.

- В Україні, в Донецькій області з початку 2012 року функціонує пересувний апарат томограф „Серетон”, - говорить Наталія Солейко. – Він - компактний і мобільний, виробляється таке обладнання на основі американської технології харківським підприємством. Аналогів в Україні немає.

За словами голови комісії, апарат встановлений в автомобілі, який може приїхати в будь-яку лікувальну установу нашої області до хворого з інсультом, особливо це вирішить проблему для нетранспортабельних хворих та новонароджених. Апарат встановлює діагноз на місці.

Вінницька обласна рада планує звернутися до Кабінету Міністрів, оскільки вона діє в рамках Державної програми щодо оснащення медичною технікою в пілотних регіонах в галузі медицини.

Звісно, що можливість скористатися такого роду послугами за рахунок держсубвенції послужить для багатьох людей „рятівною соломинкою”, особливо в сільській місцевості.