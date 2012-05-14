Фінінспектори повернули державі 21 млн. гривень бюджетних коштів

Протягом січня – березня завдяки діям вінницьких інспекторів відшкодовано порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму більш як 21 млн. гривень

Про це повідомила начальник Держфінінспекції у Вінницькій області Олена Вахновська під час розширеного засідання колегії за підсумками роботи протягом І кварталу 2012 року.

За результатами проведених ревізій та державних фінансових аудитів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій прийняли 94 управлінських рішення.

За матеріалами контрольних заходів правоохоронні органи порушили 11 кримінальних справ. Крім того, 17 кримінальних справ порушено за результатами участі працівників Держфінінспекції у Вінницькій області як залучених спеціалістів у перевірках, що проводилися правоохоронними структурами.

З метою максимального відшкодування підприємствами, установами, організаціями втрат фінансових і матеріальних ресурсів, до суду подано 21 позов на суму понад 4 млн. гривень. Перед органами прокуратури та об’єктами контролю ініційовано пред’явлення 33 позовів щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів.

За недотримання вимог фінансово-бюджетного законодавства 193 особи притягнені до адміністративної відповідальності, 72 – до дисциплінарної і матеріальної, у тому числі, одну – звільнено із займаної посади.

До об’єктів, на яких виявлені порушення фінансової дисципліни, застосовано 48 фінансових санкцій. З них – у 19 випадках зменшені бюджетні асигнування на загальну суму 1,2 млн. гривень.

Окрім того, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу направлено дев’ять інформацій про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму більш як 11 млн. гривень.