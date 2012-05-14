Вінницькі землевпорядники планують посадити ліс на 9.5 тис. га земель

Землевпорядна служба Вінницької області планує заліснити 9471 га земель державної власності, які за своїми природними властивостями характеризується низькою продуктивністю або заболочені, еродовані, або мають схили крутизною більше семи градусів.

Про це повідомила „Земельна спілка України”.

Згідно з Указом Президента України «Про деякі заходи щодо збереження та відновлення лісів і зелених насаджень» показник лісистості повинен бути доведеним до 20 відсотків території країни.

Наразі цей показник становить: в Україні - 17,2%, у Вінницькій області - 14,3%.