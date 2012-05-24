Гурт ТіК спалив баяна

Музиканти гурту ТіК добряче повеселились під час зйомок нового кліпу «Ендорфіни», - навіть спалили баяна, - повідомляє «Комсомольская правда в Украине».

Робота над відео відбувалась у селі Букатинка Вінницької області. Саме там живе відомий скульптор Олексій Альошкін. Він надав майданчик для зйомок на своїй території посеред розмальованих хат і скульптур, серед яких, до речі, є роботи, присвячені Джорджу Харрісону, Володимиру Висоцькому та Казимиру Малевичу.

Кліп повинен вийти містичним. За сюжетом, Віктор Бронюк їде в трамваї і з міської суєти потрапляє в загадкове місце, де з ним відбуваються дивовижні історії. Дівчина-чародійка заманює артиста з собою в незвідані місця, де живуть привиди. А потім Бронюк опиняється в підземному тунелі.

У фіналі відео раптом згорить баян. Звичайно, не обійшлося і без пожежників, які приїхали гасити пожежу. Чим все закінчиться - творці відео поки не розповідають.

Всі учасники гурту ТІК приміряли на себе несподівані образи. У хід йшло все: українські вишиванки, бабусині спідниці, шаманські балахони, капелюхи, шапки і навіть перуки.

Обіцяють, що зовсім скоро кліп надійде в ротації вітчизняних телевізійних каналів.

