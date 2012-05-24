В Гавришівці сідатимуть літаки, які прибудуть на Євро-2012

Літаки, які доправлятимуть фанів з-за кордону до Києва на фінальний матч Євро-2012, можуть чекати своїх пасажирів на зворотній рейс у Вінниці.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомив директор КП «Аеропорт «Вінниця» Ярослав Мазурець.

- Багато людей прибуде на цей матч літаками, і місця в аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни» для всіх авіалайнерів може не вистачити. Тоді, висадивши пасажирів у столиці, літаки будуть перелітати у Гавришівку, де чекатимуть їх, аби доправити назад.

Наразі кількості літаків, які доведеться прийняти вінницькому аеропорту на стоянку, керівництво летовища передбачити не може.

Як запевнив Ярослав Мазурець, працівники аеропорту готові надати весь комплекс послуг, які, можливо, знадобляться авіаторам та літакам.