Сфера послуг на торішній рівень не вирулює

За січень – квітень 2012 р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінницької області, становив 1282,6 млн. грн., що склало у порівнянних цінах 94,6% від рівня відповідного періоду минулого року.

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

В середньому одним підприємством області було реалізовано послуг на 1119,2 тис. грн.

Значення цього показника було найбільшим на підприємствах міста Козятина та Немирівського району (відповідно 4811,1 тис. грн. і 1269,2 тис. грн.).

У квітні обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 315,4 млн. грн., або 89,8% (у порівнянних цінах) від рівня відповідного місяця минулого року.

Частка послуг, реалізованих населенню, збільшилася на 3,5 в. п. і становила 23,7% загального обсягу реалізованих послуг.

Упродовж квітня 2012р. у структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності порівняно з відповідним місяцем 2011р. значних змін не відбулося.

На частку послуг різних видів транспорту, пошти та зв’язку припадала левова частка (71,0%) загального обсягу послуг.

Послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям становили 20,7%, послуги з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 3,2% загального обсягу послуг.