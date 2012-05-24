Вилученим у провідників вином можна споїти два весілля

Серйозні сюрпризи чекали на працівників служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Вінницької митниці під час здійснення спеціальних заходів у пункті пропуску «Могилів-Подільський – Волчинець» митного поста «Дністер».

У процесі проведення митного контролю пасажирського потягу сполученням «Кишинів – Москва», усного і письмового декларування провідник вагону №11, громадянин Молдови Б. заявив про наявність у нього лише сумки з особистими речами, на інші пункти митної декларації дав негативні відповіді.

Однак при здійсненні подальшого митного огляду багажу, службового купе і технічних порожнин вагону було виявлено приховані від митного контролю 303 літра вина домашнього виготовлення і 5 весільних суконь. Пізніше з’ясувалося, що цей провідник вже притягувався до відповідальності за порушення митних правил.

Подібна ситуація чекала на митників і у вагоні №13. Тут провідник, громадянин Молдови М. як усно, так і письмово дав негативні відповіді на всі пункти митної декларації. Проте потім в технологічних порожнинах вагону були виявлені приховані ним від митного контролю 159 літрів вина домашнього виготовлення.

В обох випадках найбільше вразили навіть працівників з чималим стажем митної служби великі обсяги контрабандного спиртного. Адже незаконно перевозилося його аж 462 літра. За висновком митників, ці дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 352 Митного кодексу України – «Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю».

Зараз проводиться оцінка вилученого товару, але попередньо можна стверджувати, що сума буде чималою. А це свідчить про виникнення серйозних проблем для порушників митних правил. Так, вони понесуть відповідальність згідно з вимогами Закону України від 15.11.2011р. № 4025-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської та службової діяльності».

На даний час діючі санкції статті 352 передбачають конфіскацію безпосередніх предметів правопорушень та накладання штрафу у розмірі 100 відсотків від вартості товару. А за повторне вчинення таких діянь, як сталося у випадку з одним з провідників, крім конфіскації сума штрафу збільшується до 200 відсотків.