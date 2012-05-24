Першокласникам дали паспорти вінничанина

14:25, 24 травня 2012
Вінниця
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Безкоштовно катають у «Везунчику»

24 травня розпочались літні екскурсійно-патріотичні програми для вінницьких першокласників.  3000 випускників перших класів шкіл  Вінниці отримають паспорт маленького вінничанина, а  також у подарунок – безкоштовну подорож у трамваї «Везунчик».

- Для першокласників завершується перший у їхньому житті навчальний рік, - говорить начальник  відділу сімї, молоді та спорту Вінницької міськради Руслан Анфілов. – Важливо, щоб вони відчули себе успішними маленьким жителями європейської Вінниці – міста дружнього до дітей.

Подорожуючи у "Везунчику" діти дізнаються про історію Вінниці . А в кінці подорожі, яка триває 45 хвилини, їм вручать паспорти маленьких вінничан. У ньому надруковано герб і прапор Вінниці, а ще кодекс маленького вінничанина, який допоможе малечі зорієнтуватись у житті.

- Організаторами програми виступають муніципальна компанія турцентр Подільський та Центр підліткових клубів Універ.  Цього року з "Універу" виупстилось 40 хлопців і дівчат, які будуть проводити екскурсії Вінницею. А з  5 червня – працювати у пришкільних таборах, - продовжує Руслан  Анатолійович. 

За погодженням з кожним класним керівником визначається час і дата подорожі. Діти отримають запрошення.

Турцентр Подільський піготував  23 екскурсійні прграми українською, російською, англійською та польською мовами.


 

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