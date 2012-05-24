188 вінничан впіймали на «скручуванні» газових лічильників

З початку року працівниками Сервісного центру ПАТ «Вінницягаз» виявлено 188 випадків втручань в роботу газових лічильників з боку споживачів газу-боржників за використаний природний газ.

Про це повідомила прес-служба ПАТ “Вінницягаз.

Лише в квітні таких випадків виявлено y 36 абонентів.

Як правило, ці порушення виявляються під час обов’язкової повірки лічильників, котра проводиться фахівцями Сервісного центру один раз на 5, або 8 років, залежно від типу лічильника.

Несправність приладів обліку, через несанкціоноване втручання в їхню роботу призводить до суттєвих матеріальних втрат газопостачальної організації. Тому, за кожним виявленим випадком порушення правил користування газовим лічильником слідують жорсткі заходи впливу: донарахування обсягів газу, згідно затверджених Кабінетом Міністрів України правил та Методик з часу останнього обстеження лічильника, або за останні 3 роки.

3окрема, лише у 2012 році споживачам, у яких виявлено втручання в роботу лічильника, було донараховано до сплати понад 695 тис. грн.