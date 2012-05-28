На сторіччя Стельмаха з'їхались відомі письменники та політики

Дяківці Літинського району відсвяткували день сотий народження свого відомого земляка: саме тут 24 травня 1912 року народився видатний український письменник, фольклорист, академік АН УРСР, лауреат державних премій, громадський діяч Михайло Панасович Стельмах.

З нагоди ювілею письменника тут відбулося літературно-мистецьке свято «Велика рідня”.

На площі перед літературно-меморіальним музеєм Стельмаха обласний центр народної творчості і аматорські колективи Літинщини подарували землякам письменника і гостям з Вінниці та Києва святковий концерт. Для гостей організували екскурсію до меморіальної садиби родини Стельмахів.

На свято завітали представники керівництва району та області, делегація письменників на чолі з головою Національної спілки письменників України Віктором Барановим і секретарем Спілки і головою Вінницької обласної організації Національної спілки письменників України Михайлом Каменюком. Вшанувати Михайла Стельмаха також приїхали суддя Верховного суду України Василь Онопенко і заступник голови Вінницького земляцтва у Києві поетеса Ніна Гнатюк.